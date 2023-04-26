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Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"

Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"

Київ • УНН

 • 4880331 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака". Про це пише УНН з посиланням на стрімінговий сервіс.

Деталі

Netflix опублікував перший тизер-трейлер до нового, третього сезону "Відьмака". Як зазначається, новий сезон буде поділений на дві частини, що виходитимуть окремо. 

Так, пеша частина "Відьмака" вийде на екрани вже 29 червня, а друга дебютує 27 липня. Повідомляється, що третій сезон складається з восьми абсолютно нових епізодів.

У Netflix додали, що літературною основою сценарію нового сезону став роман Анджея Сапковського "Час Погорди".

Нагадаємо

Netflix планує витратити 2,5 мільярда доларів на корейські фільми.

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