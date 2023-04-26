Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака". Про це пише УНН з посиланням на стрімінговий сервіс.
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Netflix опублікував перший тизер-трейлер до нового, третього сезону "Відьмака". Як зазначається, новий сезон буде поділений на дві частини, що виходитимуть окремо.
Так, пеша частина "Відьмака" вийде на екрани вже 29 червня, а друга дебютує 27 липня. Повідомляється, що третій сезон складається з восьми абсолютно нових епізодів.
У Netflix додали, що літературною основою сценарію нового сезону став роман Анджея Сапковського "Час Погорди".
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Netflix планує витратити 2,5 мільярда доларів на корейські фільми.