Netflix планує витратити 2,5 мільярда доларів на корейські фільми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Netflix заявив, що інвестує 2,5 мільярда доларів у південнокорейські серіали, фільми та шоу без сценарію протягом наступних чотирьох років, передає Deadline, пише УНН.
Деталі
Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос зробив заяву під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, який зараз перебуває в США з державним візитом.
Сарандос сказав, що 2,5 млрд — це вдвічі більше, ніж Netflix, інвестував у Південну Корею з моменту запуску на території у 2016 році. З того часу він мав глобальний успіх завдяки таким шоу, як Squid Game, The Glory та Physical 100.
"Ми змогли ухвалити це рішення, тому що впевнені, що корейська творча індустрія продовжить розповідати чудові історії", - сказав Сарандос.
"Неймовірно, що любов до корейських шоу призвела до більшого інтересу до Кореї завдяки захоплюючим історіям корейських творців. Їхні історії зараз лежать в основі глобального культурного духу часу", - продовжив Сарандос.
Згідно з місцевою корейською пресою, Юн сказав, що вітає інвестиції, назвавши їх "великими можливостями" для південнокорейських творців контенту та Netflix.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона за один квартал