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Netflix планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на корейские фильмы

Netflix планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на корейские фильмы

Киев • УНН

 • 863088 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Netflix заявил, что инвестирует 2,5 миллиарда долларов в южнокорейские сериалы, фильмы и шоу без сценария в течение следующих четырех лет, передает Deadline, пишет УНН.

Детали

Согенеральный директор Netflix Тед Сарандос сделал заявление во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, который сейчас находится в США с государственным визитом.

Сарандос сказал, что 2,5 млрд — это вдвое больше, чем Netflix, инвестировал в Южную Корею с момента запуска на территории в 2016 году. С тех пор он добился глобального успеха благодаря таким шоу, как Squid Game, The Glory и Physical 100.

"Мы смогли принять это решение, потому что уверены, что корейская творческая индустрия продолжит рассказывать замечательные истории", - сказал Сарандос.

"Невероятно, что любовь к корейским шоу привела к большему интересу к Корее благодаря захватывающим историям корейских создателей. Их истории теперь лежат в основе глобального культурного духа времени", - продолжил Сарандос.

Согласно местной корейской прессе, Юн сказал, что приветствует инвестиции, назвав их "большими возможностями" для южнокорейских создателей контента и Netflix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество подписчиков Netflix увеличилось на 1,75 миллиона за один квартал

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