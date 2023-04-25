Netflix планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на корейские фильмы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Netflix заявил, что инвестирует 2,5 миллиарда долларов в южнокорейские сериалы, фильмы и шоу без сценария в течение следующих четырех лет, передает Deadline, пишет УНН.
Детали
Согенеральный директор Netflix Тед Сарандос сделал заявление во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, который сейчас находится в США с государственным визитом.
Сарандос сказал, что 2,5 млрд — это вдвое больше, чем Netflix, инвестировал в Южную Корею с момента запуска на территории в 2016 году. С тех пор он добился глобального успеха благодаря таким шоу, как Squid Game, The Glory и Physical 100.
"Мы смогли принять это решение, потому что уверены, что корейская творческая индустрия продолжит рассказывать замечательные истории", - сказал Сарандос.
"Невероятно, что любовь к корейским шоу привела к большему интересу к Корее благодаря захватывающим историям корейских создателей. Их истории теперь лежат в основе глобального культурного духа времени", - продолжил Сарандос.
Согласно местной корейской прессе, Юн сказал, что приветствует инвестиции, назвав их "большими возможностями" для южнокорейских создателей контента и Netflix.
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