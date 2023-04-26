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Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Киев • УНН

 • 4880324 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака". Об этом пишет УНН со ссылкой на стриминговый сервис.

Детали

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер к новому, третьему сезону "Ведьмака". Как отмечается, новый сезон будет разделен на две части, которые будут выходить отдельно. 

Так, первая часть "Ведьмака" выйдет на экраны уже 29 июня, а вторая дебютирует 27 июля. Сообщается, что третий сезон состоит из восьми совершенно новых эпизодов.

В Netflix добавили, что литературной основой сценария нового сезона стал роман Анджея Сапковского "Время Презрения".

Напомним

Netflix планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на корейские фильмы.

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