Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака". Об этом пишет УНН со ссылкой на стриминговый сервис.
Детали
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер к новому, третьему сезону "Ведьмака". Как отмечается, новый сезон будет разделен на две части, которые будут выходить отдельно.
Так, первая часть "Ведьмака" выйдет на экраны уже 29 июня, а вторая дебютирует 27 июля. Сообщается, что третий сезон состоит из восьми совершенно новых эпизодов.
В Netflix добавили, что литературной основой сценария нового сезона стал роман Анджея Сапковского "Время Презрения".
Напомним
Netflix планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на корейские фильмы.