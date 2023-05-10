Новоиспеченный отец в 79 лет: у Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Представители звездного актера Роберта Де Ниро подтвердили рождение у мужчины седьмого ребенка, однако не раскрыв никаких подробностей относительно пола малыша и личности матери. Сам актер заявил, что это был "запланированный" шаг, пишет УНН со ссылкой на Page Six.
Детали
На премьере фильма "О моем отце" журналисты спросили Де Ниро, не удивило ли его то, что он снова стал отцом в возрасте 79 лет. Он ответил категорическим "нет" и объяснил, что беременность была "запланированной".
"Как можно не планировать такие вещи?", - добавил Де Ниро.
Также представители звезды подтвердили, что у него появился еще один, седьмой, ребенок, но не раскрыли имя или пол новорожденного, а также кто является матерью малыша.
Однако в прошлом месяце журналистам удалось сфотографировать его гораздо младшую подругу Тиффани Чен с заметным животом. Пара познакомилась в 2015 году на съемках фильма "Интерн", а в следующем году их заметили во время путешествия в Испанию.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, у 33-летней звезды "Гарри Поттера" Дэниеля Рэдклифа и его избранницы, актрисы и писательницы Эрин Дарк родился ребенок. Отмечается, что их заметили с детской коляской во время прогулки в Нью-Йорке. Пара не разглашает подробностей о поле, имени и дате рождения ребенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэттью Макконахи говорит, что Вуди Гаррельсон может быть его сводным братом