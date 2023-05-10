Новоиспеченный отец в 79 лет: у Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок

Детали

На премьере фильма "О моем отце" журналисты спросили Де Ниро, не удивило ли его то, что он снова стал отцом в возрасте 79 лет. Он ответил категорическим "нет" и объяснил, что беременность была "запланированной".

"Как можно не планировать такие вещи?", - добавил Де Ниро.

Также представители звезды подтвердили, что у него появился еще один, седьмой, ребенок, но не раскрыли имя или пол новорожденного, а также кто является матерью малыша.

Однако в прошлом месяце журналистам удалось сфотографировать его гораздо младшую подругу Тиффани Чен с заметным животом. Пара познакомилась в 2015 году на съемках фильма "Интерн", а в следующем году их заметили во время путешествия в Испанию.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, у 33-летней звезды "Гарри Поттера" Дэниеля Рэдклифа и его избранницы, актрисы и писательницы Эрин Дарк родился ребенок. Отмечается, что их заметили с детской коляской во время прогулки в Нью-Йорке. Пара не разглашает подробностей о поле, имени и дате рождения ребенка.

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