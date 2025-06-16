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Аль Пачіно став першим актором, якого прийняв Папа Римський Лев XIV

Київ • УНН

 • 1936 перегляди

Аль Пачіно став першим кіноактором, якого прийняв Папа Римський Лев XIV. Аудієнція відбулася у Ватикані в межах представлення фільму Maserati: The Brothers.

Аль Пачіно став першим актором, якого прийняв Папа Римський Лев XIV

Американський актор Аль Пачіно став першим голлівудським кіноактором, якого офіційно прийняв на аудієнції Папа Римський Лев XIV — перший в історії понтифік зі США. Зустріч відбулася у понеділок у Ватикані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Як повідомив продюсер Андреа Єрволіно, аудієнція пройшла в межах представлення фільму Maserati: The Brothers, у якому Пачіно виконує одну з головних ролей. Разом із актором делегацію представляв і сам Єрволіно.

Ми маємо за честь оголосити, що сьогодні вранці Його Святість Папа Лев XIV прийняв у приватній аудієнції у Ватикані делегацію фільму Maserati: The Brothers, зокрема лауреата "Оскара" Аль Пачіно та продюсера картини Андреа Єрволіно. Зустріч стала моментом глибокого духовного та культурного натхнення, що об’єднав спільні цінності, які лежать в основі і Католицької церкви, і фільму: єдність родини, любов, співчуття та важливість служіння спільному благу

- йдеться в офіційній заяві.

За словами Єрволіно, цінності, які Папа Лев XIV послідовно просуває у своїх зверненнях, відлунюють у сюжеті фільму про братів Мазераті — про родину, яка залишила по собі спадок не лише через інновації, а й завдяки взаємоповазі, солідарності та єдиному баченню майбутнього.

За даними італійських ЗМІ, Аль Пачіно прибув до Риму в неділю приватним літаком із Нью-Йорка.

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У травні стало відомо, що Пачіно приєднався до акторського складу фільму Maserati: The Brothers, режисером якого виступає лауреат "Оскара" Боббі Мореско. Актор зіграє Вінченцо Ваккаро — бізнесмена, який підтримав родину Мазераті на початку становлення компанії. Знімання стрічки проходить в Італії.

До акторського складу фільму також входять Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія, Джессіка Альба, Мікеле Морроне та Сальваторе Еспозіто. Однак вони не брали участі в аудієнції у Папи.

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Лілія Набока

Лілія Набока

КультураНовини Світу
Лев XIV
Rome
Нью-Йорк
Італія
Ватикан
Tesla
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