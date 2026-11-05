Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденції

Папа Римський Лев XIV прийняв Боба Ділана у своїй офіційній резиденції, Апостольському палаці у Ватикані, 4 листопада під час зупинки в Римі в межах італійського турне співака та автора пісень. Про це УНН пише з посиланням на Vatican News.

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Відомий американський співак, автор пісень та поет — лауреат Нобелівської премії з літератури, який зараз гастролює в Італії з зупинкою в Римі, — був прийнятий в Апостольському палаці Левом XIV 4 листопада вдень. Понтифік раніше цитував його тексти у передмові до книги про роззброєння, щоб висловити суворе застереження проти глобального переозброєння та кошмару ядерної зброї.

85-річний американський співак, автор пісень і поет, лауреат Нобелівської премії з літератури, зараз перебуває в Римі. У четвер, 5 листопада, він виступить у Palazzo dello Sport у межах осіннього етапу свого туру "Rough and Rowdy Ways" – концертної серії, яка також включає зупинки в Мілані та Болоньї та примітна суворою забороною на запис на смартфон.

Зустріч між Папою Левом і Діланом, який був одягнений у чорну толстовку з капюшоном, була короткою, складалася з привітань та кількох невимушених обмінів репліками. Святий Отець подарував співакові розарій, а Ділан відповів йому книгою: "Хроніки: Том перший" (Chronicles: Volume One), його автобіографією, яка була опублікована в Сполучених Штатах та інших країнах світу.

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