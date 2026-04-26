Италия экстрадирует китайца, разыскиваемого США по подозрению в хакерских атаках

Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Популярные новости
Работаем над открытием всех шести кластеров, чтобы членство в ЕС стало общим успехом Украины и Молдовы - Зеленский26 апреля, 11:10 • 5070 просмотра
США перехватили в Аравийском море судно из иранского теневого флота26 апреля, 12:25 • 4808 просмотра
Три военных корабля, истребитель, объекты ПВО: СБУ поразила ряд важных военных целей в КрымуPhoto26 апреля, 12:59 • 3838 просмотра
Работал репетитором и программистом — СМИ обнародовали подробности о напавшем на Трампа26 апреля, 13:11 • 6704 просмотра
Враг дистанционно заминировал территорию возле школы в Херсоне - мэр15:29 • 6390 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 44308 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 40052 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 69332 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 73491 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 77785 просмотра
Италия экстрадирует китайца, разыскиваемого США по подозрению в хакерских атаках

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Правительство Италии согласовало экстрадицию Сюй Цзевея, которого США обвиняют в кибератаках. Его подозревают в краже исследований по COVID-19 в пользу Китая.

Правительство Италии приняло решение об экстрадиции гражданина Китая, разыскиваемого Соединенными Штатами по обвинению в кибератаках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Кабинет премьер-министра Джорджи Мелони принял это решение после того, как итальянский суд в этом месяце постановил, что Сюй Цзевея можно выдать США.

Министерство юстиции США подозревает его в краже исследований по COVID-19 и осуществлении хакерских атак, утверждая, что он действовал по указанию правительства Китая. Его задержали в Италии в 2025 году по запросу Вашингтона.

Адвокат Сюя в Милане заявил, что еще не получал официального правительственного указа об экстрадиции, и отметил, что его клиент в настоящее время находится под стражей в тюрьме недалеко от Павии.

По сообщениям итальянских СМИ, Сюй настаивает на своей невиновности.

Экстрадиция может способствовать снижению напряженности между США и Италией. Отношения между Мелони и президентом Дональдом Трампом в последнее время обострились из-за различных позиций по войне с Ираном и других политических разногласий.

С момента прихода к власти в конце 2022 года Мелони проводит сложную политику балансирования между Пекином и Вашингтоном, в частности в вопросах государственных закупок и стратегических итальянских компаний.

Ольга Розгон

