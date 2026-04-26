Италия экстрадирует китайца, разыскиваемого США по подозрению в хакерских атаках

Правительство Италии приняло решение об экстрадиции гражданина Китая, разыскиваемого Соединенными Штатами по обвинению в кибератаках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Кабинет премьер-министра Джорджи Мелони принял это решение после того, как итальянский суд в этом месяце постановил, что Сюй Цзевея можно выдать США.

Министерство юстиции США подозревает его в краже исследований по COVID-19 и осуществлении хакерских атак, утверждая, что он действовал по указанию правительства Китая. Его задержали в Италии в 2025 году по запросу Вашингтона.

Адвокат Сюя в Милане заявил, что еще не получал официального правительственного указа об экстрадиции, и отметил, что его клиент в настоящее время находится под стражей в тюрьме недалеко от Павии.

По сообщениям итальянских СМИ, Сюй настаивает на своей невиновности.

Экстрадиция может способствовать снижению напряженности между США и Италией. Отношения между Мелони и президентом Дональдом Трампом в последнее время обострились из-за различных позиций по войне с Ираном и других политических разногласий.

С момента прихода к власти в конце 2022 года Мелони проводит сложную политику балансирования между Пекином и Вашингтоном, в частности в вопросах государственных закупок и стратегических итальянских компаний.