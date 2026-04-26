Италия экстрадирует китайца, разыскиваемого США по подозрению в хакерских атаках
Киев • УНН
Правительство Италии согласовало экстрадицию Сюй Цзевея, которого США обвиняют в кибератаках. Его подозревают в краже исследований по COVID-19 в пользу Китая.
Правительство Италии приняло решение об экстрадиции гражданина Китая, разыскиваемого Соединенными Штатами по обвинению в кибератаках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Кабинет премьер-министра Джорджи Мелони принял это решение после того, как итальянский суд в этом месяце постановил, что Сюй Цзевея можно выдать США.
Министерство юстиции США подозревает его в краже исследований по COVID-19 и осуществлении хакерских атак, утверждая, что он действовал по указанию правительства Китая. Его задержали в Италии в 2025 году по запросу Вашингтона.
Адвокат Сюя в Милане заявил, что еще не получал официального правительственного указа об экстрадиции, и отметил, что его клиент в настоящее время находится под стражей в тюрьме недалеко от Павии.
По сообщениям итальянских СМИ, Сюй настаивает на своей невиновности.
Экстрадиция может способствовать снижению напряженности между США и Италией. Отношения между Мелони и президентом Дональдом Трампом в последнее время обострились из-за различных позиций по войне с Ираном и других политических разногласий.
С момента прихода к власти в конце 2022 года Мелони проводит сложную политику балансирования между Пекином и Вашингтоном, в частности в вопросах государственных закупок и стратегических итальянских компаний.