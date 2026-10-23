Италия усиливает меры безопасности из-за угрозы новых беспорядков — в Милан направят 500 военнослужащих

В Италии усиливают меры безопасности и привлекают сотни военнослужащих накануне новых протестов после масштабных беспорядков в минувшие выходные. В Милане, Риме и Турине опасаются повторения столкновений, разграбления магазинов и уличного насилия. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur, пишет УНН.

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В нескольких городах усилили охрану из-за риска новых столкновений. По сообщениям СМИ, значительные дополнительные силы безопасности находятся в состоянии готовности.

В минувшие выходные в Милане и других городах вспыхнули беспорядки после протестов против высокой стоимости жизни, которые изначально проходили мирно. На площади Дуомо и прилегающих улицах Милана молодые люди, преимущественно одетые в чёрное и в масках, били витрины магазинов и грабили магазины и супермаркеты.

В Милане усиливают контроль

После беспорядков правительство премьер-министра Джорджи Мелони заявило о намерении "дать решительный ответ". Несколько дней назад власти приняли постановление о направлении в Милан ещё 500 военнослужащих.

В пятницу на железнодорожных станциях в регионе Ломбардия, где расположен Милан, усилили надзор и контроль, чтобы не допустить массового прибытия молодёжи в город.

По данным газеты Corriere della Sera, проведение демонстраций в центре Милана не будут разрешать, а полиция готовится к превентивным задержаниям. Патрулирование должны осуществлять совместные группы полицейских и военнослужащих.

В настоящее время итальянские власти не рассматривают введение комендантского часа, как это было сделано в соседней Франции.

По данным Corriere della Sera, власти стремятся не допустить остановки общественной жизни в Милане. Магазины, музеи и станции метро будут закрывать только в случае обострения ситуации, если этого потребуют обстоятельства.

Франция собирается привлечь военных для сдерживания протестов в выходные