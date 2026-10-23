Італія посилює заходи безпеки через загрозу нових заворушень - до Мілана направлять 500 військових

В Італії посилюють заходи безпеки та залучають сотні військових напередодні нових протестів після масштабних заворушень минулих вихідних. У Мілані, Римі та Турині побоюються повторення сутичок, пограбувань магазинів і вуличного насильства. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur, пише УНН.

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У кількох містах посилили охорону через ризик нових зіткнень. За повідомленнями ЗМІ, значні додаткові сили безпеки перебувають у готовності.

Минулими вихідними в Мілані та інших містах спалахнули заворушення після протестів проти високої вартості життя, які спочатку проходили мирно. На площі Дуомо та прилеглих вулицях Мілана молоді люди, переважно одягнені в чорне й у масках, били вітрини магазинів і грабували крамниці та супермаркети.

У Мілані посилюють контроль

Після заворушень уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні заявив про намір "дати рішучу відповідь". Кілька днів тому влада ухвалила постанову про направлення до Мілана ще 500 військовослужбовців.

У п’ятницю на залізничних станціях у регіоні Ломбардія, де розташований Мілан, посилили нагляд і контроль, щоб не допустити масового прибуття молоді до міста.

За даними газети Corriere della Sera, проведення демонстрацій у центрі Мілана не дозволятимуть, а поліція готується до превентивних затримань. Патрулювання мають здійснювати спільні групи поліцейських і військових.

Наразі італійська влада не розглядає запровадження комендантської години, як це було зроблено в сусідній Франції.

За даними Corriere della Sera, влада прагне не допустити зупинки громадського життя в Мілані. Магазини, музеї та станції метро закриватимуть лише в разі загострення ситуації, якщо цього вимагатимуть обставини.

Франція збирається залучити військових для стримування протестів у вихідні