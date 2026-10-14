Что празднуют 14 октября в Украине и мире

14 октября в мире отмечают Всемирный день стандартизации и Всемирный день экологического образования. В церковном календаре по новому стилю чтят святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, преподобную Параскеву Сербскую и преподобного Николая Святошу, а по старому стилю отмечают великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Всемирный день стандартизации (World Standards Day)

Официальная дата, установленная в 1970 году в память о 14 октября 1946 года, когда в Лондоне открылась первая конференция национальных организаций по стандартизации, положившая начало созданию Международной организации по стандартизации.

Событие объединяет усилия ISO, IEC, то есть Международной электротехнической комиссии, и ITU, Международного союза электросвязи, для освещения роли единых технических норм, протоколов и требований к качеству в глобальной торговле и безопасности потребителей.

Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)

Дата учреждена в 1972 году во время Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме и закреплена на конференции ЮНЕСКО и ЮНЕП в Тбилиси в 1977 году.

Главная цель дня — повышение экологического сознания населения, внедрение программ устойчивого развития в учебных заведениях, сохранение биоразнообразия и формирование у общества бережного отношения к природным ресурсам и климату планеты.

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Всемирный день здоровья позвоночника / Всемирный день спины (World Spine Day)

Медицинская инициатива под эгидой Всемирной федерации хиропрактики при поддержке международных ортопедических организаций. Событие привлекает внимание к широкому распространению заболеваний позвоночника, нарушений опорно-двигательного аппарата и хронических болей в спине.

День подчеркивает важность физической активности, правильной осанки на рабочем месте, эргономики и профилактики сидячего образа жизни.

Международный день инспектора по охране труда (International Safety Officer)

Профессиональная дата, посвященная специалистам, которые обеспечивают контроль за соблюдением техники безопасности, охраной здоровья работников и предотвращением производственного травматизма на предприятиях и стройках по всему миру.

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День памяти святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, пострадавших за христианскую веру в Милане в I веке во время правления императора Нерона.

Также в этот день вспоминают преподобную Параскеву Сербскую — аскетку, подвизавшуюся в Иорданской долине, известную молитвенным молчанием и чудесами, а также преподобного Николая Святошу, который отказался от княжеского престола и богатства и принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре.

По старому календарю верующие отмечают великий великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память о явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя в X веке, когда Она простерла свой омофор над молящимися людьми и защитила город от вражеской осады.

Также по старому стилю вспоминают преподобного Романа Сладкопевца — выдающегося византийского церковного гимнографа и автора многих кондаков.

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