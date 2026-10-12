Каллас заявила об угрозе экологической катастрофы из-за российского "теневого флота"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупреждает об угрозе масштабной нефтяной катастрофы у европейских берегов из-за так называемого российского теневого флота. Об этом Каллас заявила изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет УНН.

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По ее словам, эти суда являются «экологическими бомбами замедленного действия», поскольку зачастую они старые, плохо обслуживаются и не имеют надлежащего страхового покрытия.

За последние месяцы ЕС провел шесть инспекций в рамках борьбы с теневым флотом. Каждая такая проверка на борту судна стоит России времени и денег, объяснила глава европейской дипломатии.

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В то же время, по ее словам, наибольшее давление на Москву оказывают дипломатические меры. В частности, по просьбе ЕС африканские страны исключили из судовых реестров сотни судов.

Потеря флага делает танкер более уязвимым для проверок и задержаний, а также заставляет органы власти, страховщиков, банки и торговцев сомневаться в целесообразности ведения с ним бизнеса - отметила Каллас.

В настоящее время ЕС ввел санкции примерно против 670 судов.

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