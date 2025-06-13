В Киеве в троллейбусном депо слесарь упал с высоты: инженеру по охране труда сообщили о подозрении

В Киеве инженеру по охране труда троллейбусного депо сообщили о подозрении из-за несчастного случая. Из-за нарушения правил безопасности во время ремонтных работ 48-летний слесарь упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура пишет УНН.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении ведущему инженеру по охране труда одного из троллейбусных депо КП "Киевпастранс" в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины) - говорится в заметке.

Как сообщается, установлено, что подозреваемая отвечала за соблюдение правил безопасности, контроль технического состояния оборудования и организацию рабочих мест работников депо.

Однако "вследствие ненадлежащего исполнения этих обязанностей во время проведения ремонтных работ 48-летний слесарь упал с высоты и получил сложный перелом ноги".

Полученные им травмы являются тяжкими телесными повреждениями. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет - добавляют в прокуратуре.

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