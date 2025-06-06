В Киевской области расследуют жестокое обращение с котом, заснятое на видео
Киев • УНН
В Белоцерковском районе Киевской области полиция проводит проверку видео, на котором девушки жестоко обращаются с котом. Правоохранители устанавливают личности причастных и свидетелей инцидента.
В Киевской области сняли на видео жестокое обращение с котом, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Во время мониторинга сети Интернет обнаружено видео, на котором зафиксирован факт жестокого обращения с котом. В публикации обнародовано, что одна из девушек бросает кота в кусты, другая - фиксирует действия на камеру мобильного телефона. Еще одна девушка наблюдает за происшествием со стороны
В полицию сообщений по этому поводу, как отмечается, не поступало.
"Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают участников и возможных свидетелей происшествия", - говорится в сообщении.
Свидетелей или тех, кто владеет какой-либо информацией, касающейся указанного происшествия, просят обращаться в Белоцерковское районное управление полиции Киевской области.
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году25.02.25, 11:33 • 109508 просмотров