В Киевской области расследуют жестокое обращение с котом, заснятое на видео

В Киевской области сняли на видео жестокое обращение с котом, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Во время мониторинга сети Интернет обнаружено видео, на котором зафиксирован факт жестокого обращения с котом. В публикации обнародовано, что одна из девушек бросает кота в кусты, другая - фиксирует действия на камеру мобильного телефона. Еще одна девушка наблюдает за происшествием со стороны