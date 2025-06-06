На Київщині розслідують жорстоке поводження з котом, зафільмоване на відео
Київ • УНН
У Білоцерківському районі Київщини поліція проводить перевірку відео, на якому дівчата жорстоко поводяться з котом. Правоохоронці встановлюють особи причетних та свідків інциденту.
У Київській області зняли на відео жорстоке поводження з котом, поліція з’ясовує обставини, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Під час моніторингу мережі Інтернет виявлено відео, на якому зафіксовано факт жорстокого поводження з котом. У публікації оприлюднено, що одна з дівчат кидає кота в кущі, інша - фіксує дії на камеру мобільного телефону. Ще одна дівчина спостерігає за подією зі сторони
До поліції повідомлень з цього приводу, як зазначається, не надходило.
"Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють учасників та можливих свідків події", - ідеться у повідомленні.
Свідків або тих, хто володіє будь-якою інформацією, що стосується вказаної події, просять звертатися до Білоцерківського районного управління поліції Київщини.
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