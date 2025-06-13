У Києві в тролейбусному депо слюсар впав з висоти: інженеру з охорони праці повідомили про підозру
Київ • УНН
У Києві інженеру з охорони праці повідомили про підозру через падіння слюсаря з висоти під час робіт. Він отримав серйозні травми через порушення правил безпеки.
У Києві інженеру з охорони праці тролейбусного депо повідомили про підозру через нещасний випадок. Через порушення правил безпеки під час ремонтних робіт 48-річний слюсар упав з висоти та отримав тяжкі травми. Про це повідомила Київська міська прокуратура пише УНН.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру провідному інженеру з охорони праці одного з тролейбусних депо КП "Київпастранс" у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України)
Як повідомляється, встановлено, що підозрювана відповідала за дотримання правил безпеки, контроль технічного стану обладнання та організацію робочих місць працівників депо.
Проте "внаслідок неналежного виконання цих обов’язків під час проведення ремонтних робіт 48-річний слюсар впав з висоти та отримав складний перелам ноги".
Отримані ним травми є тяжкими тілесними ушкодженнями. Санкція статті передбачає покарання на строк до 8 років позбавлення волі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
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