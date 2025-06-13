У Києві в тролейбусному депо слюсар впав з висоти: інженеру з охорони праці повідомили про підозру

У Києві інженеру з охорони праці тролейбусного депо повідомили про підозру через нещасний випадок. Через порушення правил безпеки під час ремонтних робіт 48-річний слюсар упав з висоти та отримав тяжкі травми. Про це повідомила Київська міська прокуратура пише УНН.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру провідному інженеру з охорони праці одного з тролейбусних депо КП "Київпастранс" у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України) - ідеться у дописі.

Як повідомляється, встановлено, що підозрювана відповідала за дотримання правил безпеки, контроль технічного стану обладнання та організацію робочих місць працівників депо.

Проте "внаслідок неналежного виконання цих обов’язків під час проведення ремонтних робіт 48-річний слюсар впав з висоти та отримав складний перелам ноги".

Отримані ним травми є тяжкими тілесними ушкодженнями. Санкція статті передбачає покарання на строк до 8 років позбавлення волі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років - додають у прокуратурі.

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