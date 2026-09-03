Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в Монце

На этой неделе чемпионат Формулы-1 перемещается на юг Европы: на легендарном Autodromo Nazionale в Монце состоится тринадцатый этап текущего сезона — Гран-при Италии. Уже в пятницу, 4 сентября, здесь пройдут первые тренировочные сессии гоночного уикенда, пишет УНН.

Чем особен этап в Монце для пилотов Формулы-1

Гран-при Италии 2026 (официально — Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026) — автогонка чемпионата мира по Формуле-1, которая состоится 6 сентября 2026 года. Гонка пройдет на автодроме Монца в Монце, Италия. Это тринадцатый этап чемпионата мира, девяносто шестой Гран-при Италии в истории и семьдесят седьмой в рамках чемпионата мира по Формуле-1.

Монца — это «Храм скорости»: здесь фиксируется самый быстрый круг сезона, а болиды 80 % круга проходят на полной мощности. Атмосфера здесь не имеет себе равных: «тифози» окрашивают королевский парк в красный цвет в честь Ferrari, независимо от того, какое место команда занимает в турнирной таблице.

Построенная в 1922 году в королевском парке неподалеку от Милана, трасса в Монце является старейшей и принимала Гран-при Италии во всех сезонах чемпионата мира, за исключением одного. Ее заброшенные наклонные виражи до сих пор возвышаются среди деревьев как памятник более опасной эпохе. «Тифози» — фанатичные болельщики «Феррари» — определяют атмосферу этого мероприятия: когда Ferrari побеждает в Монце, толпа штурмует трассу под подиумом в море красных флагов — это зрелище, которому нет равных в мировом спорте.

Ключевые повороты на трассе — это Curva di Lesmo, Curva Parabolica и Variante Ascari, названный в честь погибшего здесь итальянского пилота Альберто Аскари, который остается последним местным чемпионом Формулы-1.

На сегодняшний день 53 круга в Монце, каждый из которых составляет 5,793 км, образуют общую дистанцию гонки в 306,72 км.

Всего автодром насчитывает 11 поворотов и четыре зоны прямых, где гонщики смогут активировать крылья.

Уикенд Гран-при Италии посвятят тридцатилетию выступлений за Ferrari немецкого автогонщика и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

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Бывший напарник звездного пилота Рубенс Баррикелло проедет несколько кругов на F2002 — том же болиде, на котором Шумахер выигрывал свой Гран-при Италии и ряд других титулов.

На этом же гоночном автомобиле проедет другой немецкий пилот и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Всего будут представлены три болида, символизирующие три этапа карьеры Шумахера в Ferrari: F310 1996 года, F1 248 2006 года и F2002.

Кроме того, болиды SF-26 пилотов Ferrari Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона украсят специальной ливреей, вдохновленной F310, на котором Михаэль начал свою карьеру в 1996 году.

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Расписание практик, квалификации и гонки

Уикенд Гран-при Италии 2026 года начнется в пятницу, 4 сентября, с первых двух свободных тренировок для автомобилей Формулы-1, после чего третья свободная тренировка и квалификация состоятся в субботу, 5 сентября. Сам Гран-при пройдет в воскресенье, 6 сентября, в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Турнирная таблица чемпионата перед Гран-при Италии

После Гран-при Нидерландов Кими Антонелли лидирует в чемпионате пилотов 2026 года с 242 очками, опережая на 59 очков своего напарника по команде Mercedes Джорджа Расселла.

Антонелли одержал шесть побед в этом сезоне. Итальянский гонщик стремится завоевать свой первый титул чемпиона мира среди пилотов. Ландо Норрис лидирует в Кубке конструкторов с 425 очками и восемью победами в гонках, опережая Ferrari на 87 очков.

Осталось 11 этапов (11 Гран-при и 1 спринт), и в чемпионате пилотов еще можно разыграть 283 очка, а в чемпионате конструкторов — 489.

Смотреть гонку и квалификацию Гран-при можно на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine +.

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