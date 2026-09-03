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Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в Монці

Київ • УНН

 • 5078 перегляди

Тринадцятий етап Формули-1 відбудеться 6 вересня в Монці. Вікенд присвятять 30-річчю виступів Міхаеля Шумахера за Ferrari.

Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в Монці

Цього тижня чемпіонат Формули 1 переїжджає на південь Європи: на легендарному Autodromo Nazionale в Монці відбудеться тринадцятий етап поточного сезону – Гран-прі Італії. Вже у п’ятницю, 4 вересня, тут пройдуть перші тренувальні сесії гоночного вікенду, пише УНН

Чим особливий етап у Монці для пілотів Формули-1

Гран-прі Італії 2026 (офіційно - Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026) - автоперегони чемпіонату світу з Формули-1, які відбудуться 6 вересня 2026 року. Гонка буде проведена на автодромі Монца в Монці, Італія. Це тринадцятий етап Чемпіонату світу, дев'яносто шосте Гран-прі Італії в історії та сімдесят сьоме в рамках Чемпіонату світу з Формули-1. 

Монца - це "Храм швидкості": тут фіксується найшвидше коло сезону, а боліди 80 % кола проводять на повній потужності. Атмосфера тут не має собі рівних: "тіфозі" забарвлюють королівський парк у червоний колір на честь Феррарі, незалежно від того, яке місце посідає команда в турнірній таблиці. 

Побудована в 1922 році в королівському парку неподалік від Мілана, траса в Монці є найстарішою і приймала Гран-прі Італії у всіх сезонах чемпіонату світу, за винятком одного. Її занедбані нахилені віражі досі височіють серед дерев як пам’ятник більш небезпечній епосі. "Тіфозі" - фанатичні вболівальники "Феррарі" - визначають атмосферу цього заходу: коли Феррарі перемагає в Монці, натовп штурмує трасу під подіумом у морі червоних прапорів - це видовище, якому немає рівних у світовому спорті.

Ключові повороти на трасі – це Curva di Lesmo, Curva Parabolica, і Variante Ascari, який названий на честь загиблого тут італійського пілота Альберто Аскарі, який залишився останнім місцевим чемпіоном Формули-1.

На сьогодні 53 кола в Монці, кожне з яких складає 5,793 км, утворює загальну дистанцію гонки в 306,72 км.

Усього автодром налічує 11 поворотів та чотири зони прямих, де гонщики зможуть активувати крила.

Вікенд Гран-Прі Італії присвятять на честь тридцятиріччя виступів за Феррарі німецького автогонщика та семиразового чемпіона світу Міхаелю Шумахеру.

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Колишній напарник зіркового пілота Рубенс Баррікелло проїде кілька кіл на F2002, на тому самому боліді, із яким Шумахер вигравав своє Гран-прі Італії та низку інших титулів.

На цьому ж самому гоночному автомобілі проїдеться інший німецький пілот та чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель. Загалом будуть представлені три боліди, які символізують три етапи в кар'єрі Шумахера у Феррарі: F310 1996 року, F1 248 2006 року та F2002. 

Окрім того, боліди SF-26 пілотів Феррарі Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона прикрасять спеціальною лівреєю, яка була натхненна F310, на якій Міхаель розпочав свою кар'єру в 1996 році.

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Розклад практик, кваліфікації та гонки

Вікенд Гран-прі Італії 2026 року розпочнеться у п'ятницю, 4 вересня, з перших двох вільних тренувань для автомобілів Формули-1, після чого третє вільне тренування та кваліфікація відбудуться в суботу, 5 вересня. Сам Гран-прі відбудеться у неділю, 6 вересня, о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). 

Турнірна таблиця чемпіонату перед Гран-прі Італії

Після Гран-прі Нідерландів Кімі Антонеллі лідирує в чемпіонаті пілотів 2026 року з 242 очками, випереджаючи на 59 очок свого напарника по команді Mercedes Джорджа Рассела. 

Антонеллі має шість перемог цього сезону. Італійський гонщик прагне здобути свій перший титул чемпіона світу серед пілотів. Ландо Норріс лідирує в Кубку конструкторів з 425 очками та вісьмома перемогами в гонках, випереджаючи Феррарі на 87 очок.

Залишилося 11 етапів (11 Гран-прі та 1 спринт), і в чемпіонаті пілотів ще можна розіграти 283 очки, а в чемпіонаті конструкторів – 489. 

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.

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