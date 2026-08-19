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Netflix випустить новий документальний фільм про Шумахера

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Netflix покаже 2 жовтня документальний фільм про чемпіонський сезон Шумахера 1994 року. У стрічці будуть архівні записи та розповідь Корінни.

Netflix випустить новий документальний фільм про Шумахера

Кінокомпанія Netflix випустить документальний фільм про Міхаеля Шумахера, присвячений сезону 1994 року, коли німець уперше став чемпіоном "Формули-1". Про це пише BILD, передає УНН

Netflix випустить новий документальний фільм про Міхаеля Шумахера, присвячений сезону 1994 року, коли німець уперше став чемпіоном "Формули-1". Фільм "Шумахер 94 - народження легенди" вийде 2 жовтня і буде доступний у всьому світі 

- пише видання. 

Як стало відомо BILD, фільм розповість про шлях Шумахера від перемоги на першому етапі сезону в Бразилії до вирішальної гонки в Австралії. Режисерка Крістін Фрайтаг використала, зокрема, раніше не оприлюднені архівні записи.

У фільмі вперше детально про початок стосунків із Шумахером розповість його дружина Корінна. Також у ньому з’являться Флавіо Бріаторе, Берні Екклстоун, Девід Култхард та інші люди з оточення гонщика.

Чемпіонство 1994 року стало першим із семи титулів Шумахера у "Формулі-1". Разом із Льюїсом Гамільтоном він залишається рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів.

Після важкої травми голови, отриманої під час катання на лижах у 2013 році, Шумахер більше не з’являвся на публіці. На Netflix уже доступний документальний фільм "Шумахер" 2021 року про його кар’єру та особисте життя.

Нагадаємо 

Ікона "Формули-1" Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка - 12 років після жахливої ​​аварії на лижах.

Павло Башинський

СпортКультура
Фільм
Льюїс Гамільтон
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Бразилія
Австралія
Netflix