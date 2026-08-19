Netflix випустить новий документальний фільм про Шумахера

Кінокомпанія Netflix випустить документальний фільм про Міхаеля Шумахера, присвячений сезону 1994 року, коли німець уперше став чемпіоном "Формули-1". Про це пише BILD, передає УНН.

Netflix випустить новий документальний фільм про Міхаеля Шумахера, присвячений сезону 1994 року, коли німець уперше став чемпіоном "Формули-1". Фільм "Шумахер 94 - народження легенди" вийде 2 жовтня і буде доступний у всьому світі - пише видання.

Як стало відомо BILD, фільм розповість про шлях Шумахера від перемоги на першому етапі сезону в Бразилії до вирішальної гонки в Австралії. Режисерка Крістін Фрайтаг використала, зокрема, раніше не оприлюднені архівні записи.

У фільмі вперше детально про початок стосунків із Шумахером розповість його дружина Корінна. Також у ньому з’являться Флавіо Бріаторе, Берні Екклстоун, Девід Култхард та інші люди з оточення гонщика.

Чемпіонство 1994 року стало першим із семи титулів Шумахера у "Формулі-1". Разом із Льюїсом Гамільтоном він залишається рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів.

Після важкої травми голови, отриманої під час катання на лижах у 2013 році, Шумахер більше не з’являвся на публіці. На Netflix уже доступний документальний фільм "Шумахер" 2021 року про його кар’єру та особисте життя.

Нагадаємо

Ікона "Формули-1" Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка - 12 років після жахливої ​​аварії на лижах.