Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка через 12 років після аварії - ЗМІ
Київ • УНН
Міхаель Шумахер, легенда Формули-1, після травми голови у 2013 році, тепер може сидіти в інвалідному візку. Він розуміє деякі речі, що відбуваються навколо нього.
Ікона "Формули-1" Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка - 12 років після жахливої аварії на лижах, стало відомо Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Про відновлення 57-річного чоловіка після травми голови, отриманої під час відпустки у Французьких Альпах у 2013 році, публічно мало що розголошується.
Тепер джерела повідомили газеті, що семиразовий чемпіон світу може сидіти в інвалідному візку.
"Після тривалих розмов з кількома добре обізнаними джерелами Daily Mail Sport стало відомо, що легенда "Формули-1", який трохи більше ніж 12 років тому вдарився головою та отримав серйозну травму мозку під час катання на лижах у Мерібелі у французьких Альпах, не прикутий до ліжка", - пише видання.
"Йому 57 років, він не може ходити. Натомість його катають по особняку в інвалідному візку медсестри та терапевти, частина цілодобової медичної команди", - ідеться у публікації.
За ним досі цілодобово доглядає його дружина Корінна та команда медичного персоналу, повідомляє The Sun.
"Після аварії Шумахера не бачили на публіці, припускають, що він міг спілкуватися лише кліпанням очей. Але джерела стверджують, що це не так", - пише видання.
Одне джерело сказало: "Він розуміє деякі речі, які відбуваються навколо нього, але, імовірно, не всі".
