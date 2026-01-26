Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка через 12 років після аварії - ЗМІ

$43.140.03
Ексклюзив
08:52 • 72 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 4346 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 18123 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 28643 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 25637 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 24090 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 20142 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 17796 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16610 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16580 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
Популярнi новини
У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світлаVideo25 січня, 23:40 • 9574 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 11073 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 11474 перегляди
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 8252 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 5768 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 72 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 95082 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 110240 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 116100 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 109637 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 23541 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 23621 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 39996 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 40165 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 53222 перегляди
Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка через 12 років після аварії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Міхаель Шумахер, легенда Формули-1, після травми голови у 2013 році, тепер може сидіти в інвалідному візку. Він розуміє деякі речі, що відбуваються навколо нього.

Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка через 12 років після аварії - ЗМІ

Ікона "Формули-1" Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка - 12 років після жахливої ​​аварії на лижах, стало відомо Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Про відновлення 57-річного чоловіка після травми голови, отриманої під час відпустки у Французьких Альпах у 2013 році, публічно мало що розголошується.

Тепер джерела повідомили газеті, що семиразовий чемпіон світу може сидіти в інвалідному візку.

"Після тривалих розмов з кількома добре обізнаними джерелами Daily Mail Sport стало відомо, що легенда "Формули-1", який трохи більше ніж 12 років тому вдарився головою та отримав серйозну травму мозку під час катання на лижах у Мерібелі у французьких Альпах, не прикутий до ліжка", - пише видання.

"Йому 57 років, він не може ходити. Натомість його катають по особняку в інвалідному візку медсестри та терапевти, частина цілодобової медичної команди", - ідеться у публікації.

За ним досі цілодобово доглядає його дружина Корінна та команда медичного персоналу, повідомляє The Sun.

"Після аварії Шумахера не бачили на публіці, припускають, що він міг спілкуватися лише кліпанням очей. Але джерела стверджують, що це не так", - пише видання.

Одне джерело сказало: "Він розуміє деякі речі, які відбуваються навколо нього, але, імовірно, не всі".

Міхаель Шумахер стане дідусем: донька Джина чекає на первістка23.12.24, 17:27 • 103373 перегляди

Юлія Шрамко

СпортНовини Світу
Франція