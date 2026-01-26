Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после аварии - СМИ
Киев • УНН
Михаэль Шумахер, легенда Формулы-1, после травмы головы в 2013 году, теперь может сидеть в инвалидной коляске. Он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг него.
Икона "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - спустя 12 лет после ужасной аварии на лыжах, стало известно Daily Mail, пишет УНН.
Детали
О восстановлении 57-летнего мужчины после травмы головы, полученной во время отпуска во Французских Альпах в 2013 году, публично мало что разглашается.
Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может сидеть в инвалидной коляске.
"После длительных разговоров с несколькими хорошо осведомленными источниками Daily Mail Sport стало известно, что легенда "Формулы-1", который чуть более 12 лет назад ударился головой и получил серьезную травму мозга во время катания на лыжах в Мерибеле во французских Альпах, не прикован к постели", - пишет издание.
"Ему 57 лет, он не может ходить. Вместо этого его катают по особняку в инвалидной коляске медсестры и терапевты, часть круглосуточной медицинской команды", - говорится в публикации.
За ним до сих пор круглосуточно ухаживает его жена Коринна и команда медицинского персонала, сообщает The Sun.
"После аварии Шумахера не видели на публике, предполагают, что он мог общаться только моргая. Но источники утверждают, что это не так", - пишет издание.
Один источник сказал: "Он понимает некоторые вещи, которые происходят вокруг него, но, вероятно, не все".
