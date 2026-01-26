Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после аварии - СМИ

$43.140.03
Эксклюзив
08:52 • 150 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 4426 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 18158 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 28675 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 25660 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24106 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20155 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17802 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16613 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16581 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Теги
Авторы
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 150 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 95119 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 110272 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 116131 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 109664 просмотра
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после аварии - СМИ

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Михаэль Шумахер, легенда Формулы-1, после травмы головы в 2013 году, теперь может сидеть в инвалидной коляске. Он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг него.

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после аварии - СМИ

Икона "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - спустя 12 лет после ужасной аварии на лыжах, стало известно Daily Mail, пишет УНН.

Детали

О восстановлении 57-летнего мужчины после травмы головы, полученной во время отпуска во Французских Альпах в 2013 году, публично мало что разглашается.

Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может сидеть в инвалидной коляске.

"После длительных разговоров с несколькими хорошо осведомленными источниками Daily Mail Sport стало известно, что легенда "Формулы-1", который чуть более 12 лет назад ударился головой и получил серьезную травму мозга во время катания на лыжах в Мерибеле во французских Альпах, не прикован к постели", - пишет издание.

"Ему 57 лет, он не может ходить. Вместо этого его катают по особняку в инвалидной коляске медсестры и терапевты, часть круглосуточной медицинской команды", - говорится в публикации.

За ним до сих пор круглосуточно ухаживает его жена Коринна и команда медицинского персонала, сообщает The Sun.

"После аварии Шумахера не видели на публике, предполагают, что он мог общаться только моргая. Но источники утверждают, что это не так", - пишет издание.

Один источник сказал: "Он понимает некоторые вещи, которые происходят вокруг него, но, вероятно, не все".

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца23.12.24, 17:27 • 103373 просмотра

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
Франция