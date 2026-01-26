Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после аварии - СМИ

Икона "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - спустя 12 лет после ужасной аварии на лыжах, стало известно Daily Mail, пишет УНН.

О восстановлении 57-летнего мужчины после травмы головы, полученной во время отпуска во Французских Альпах в 2013 году, публично мало что разглашается.

Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может сидеть в инвалидной коляске.

"После длительных разговоров с несколькими хорошо осведомленными источниками Daily Mail Sport стало известно, что легенда "Формулы-1", который чуть более 12 лет назад ударился головой и получил серьезную травму мозга во время катания на лыжах в Мерибеле во французских Альпах, не прикован к постели", - пишет издание.

"Ему 57 лет, он не может ходить. Вместо этого его катают по особняку в инвалидной коляске медсестры и терапевты, часть круглосуточной медицинской команды", - говорится в публикации.

За ним до сих пор круглосуточно ухаживает его жена Коринна и команда медицинского персонала, сообщает The Sun.

"После аварии Шумахера не видели на публике, предполагают, что он мог общаться только моргая. Но источники утверждают, что это не так", - пишет издание.

Один источник сказал: "Он понимает некоторые вещи, которые происходят вокруг него, но, вероятно, не все".

