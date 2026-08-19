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Netflix выпустит новый документальный фильм о Шумахере

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Netflix покажет 2 октября документальный фильм о чемпионском сезоне Шумахера 1994 года. В ленте будут архивные записи и рассказ Коринны.

Netflix выпустит новый документальный фильм о Шумахере

Кинокомпания Netflix выпустит документальный фильм о Михаэле Шумахере, посвящённый сезону 1994 года, когда немец впервые стал чемпионом «Формулы-1». Об этом пишет BILD, передаёт УНН

Netflix выпустит новый документальный фильм о Михаэле Шумахере, посвящённый сезону 1994 года, когда немец впервые стал чемпионом «Формулы-1». Фильм «Шумахер 94 — рождение легенды» выйдет 2 октября и будет доступен во всём мире 

- пишет издание. 

Как стало известно BILD, фильм расскажет о пути Шумахера от победы на первом этапе сезона в Бразилии до решающей гонки в Австралии. Режиссёр Кристин Фрайтаг использовала, в частности, ранее не публиковавшиеся архивные записи.

В фильме впервые подробно о начале отношений с Шумахером расскажет его жена Коринна. Также в нём появятся Флавио Бриаторе, Берни Экклстоун, Дэвид Култхард и другие люди из окружения гонщика.

Чемпионство 1994 года стало первым из семи титулов Шумахера в «Формуле-1». Вместе с Льюисом Хэмилтоном он остаётся рекордсменом по количеству чемпионских титулов.

После тяжёлой травмы головы, полученной во время катания на лыжах в 2013 году, Шумахер больше не появлялся на публике. На Netflix уже доступен документальный фильм «Шумахер» 2021 года о его карьере и личной жизни.

Напомним 

Икона «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — 12 лет после ужасной аварии на лыжах.

Павел Башинский

СпортКультура
Фильм
Льюис Хэмилтон
Бильд
Бразилия
Австралия
Netflix