Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к российскому газу на митинге ультраправых
Киев • УНН
Маттео Сальвини на митинге в Милане предложил отменить бюджетные ограничения и покупать газ у РФ. Политик назвал энергополитику Брюсселя локдауном.
Маттео Сальвини во время митинга европейских ультраправых сил в Милане призвал Европейский Союз отменить жесткие бюджетные ограничения и возобновить закупки российского газа. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Акция под лозунгом "Без страха, хозяева в собственном доме" состоялась на площади Дуомо и собрала представителей националистических партий Европы. Среди участников были лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс и глава французского "Национального объединения" Жордан Барделла.
Сальвини выступил за замораживание Пакта стабильности ЕС и большую свободу государственных расходов для защиты домохозяйств от высоких цен на энергоносители.
Вместо того чтобы закрывать школы и заводы, давайте снова покупать газ отовсюду, включая Россию
Он также раскритиковал энергетическую политику Брюсселя, назвав ее фактически "новым локдауном", введенным руководством Еврокомиссии.
Помимо темы энергетики, участники митинга жестко высказывались относительно миграции и политики ЕС. В толпе звучали антибрюссельские лозунги, а организаторы заявили об участии около двух тысяч человек.
По оценкам издания, мероприятие стало демонстрацией попыток правых сил усилить влияние накануне предстоящих избирательных кампаний в ряде стран Европы.
