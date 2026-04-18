Украина призвала США возобновить санкции против российской нефти
Киев • УНН
Украина призывает администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов.
Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью. Об этом написала посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Х, пишет УНН.
России нельзя позволять извлекать выгоду из действий ее союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах — ограничить финансирование, которое Россия использует для атак на Украину и поддержки противников США.
Она отметила, что новые проблемы в мире не заставят себя долго ждать, если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны приносят выгоду.
"Примечательно, что российский представитель уже назвал нефтяное исключение "сотрудничеством", — заметила Стефанишина.
Демократы возмущены отменой санкций против нефти РФ после массированной атаки на Украину. Они призывают усилить давление на Кремль вместо предоставления уступок.
США не будут продлевать отмену санкций в отношении российской нефти - Бессент15.04.26, 21:41 • 6583 просмотра