Украина призвала США возобновить санкции против российской нефти

Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью. Об этом написала посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Х, пишет УНН.

России нельзя позволять извлекать выгоду из действий ее союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах — ограничить финансирование, которое Россия использует для атак на Украину и поддержки противников США.