Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выбыл из Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине после того, как отказался выполнить просьбу Международного олимпийского комитета в последнюю минуту использовать шлем, отличный от "шлема памяти", сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри ждала Гераскевича в начале трассы, когда он прибыл около 8:15 утра по местному времени в четверг, примерно за 75 минут до начала мужских соревнований по скелетону.

Они прошли в отдельную зону и коротко поговорили, и, по-видимому, Ковентри не смогла убедить Гераскевича. Он держал в руках решение Международной федерации бобслея и скелетона, когда коротко обратился к журналистам и заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Трудно сказать или выразить словами. Это пустота", - сказал он.

Гераскевич приехал на Олимпийские игры в шлеме с индивидуальным дизайном, на котором были изображены лица более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших во время войны.

В понедельник вечером МОК заявил, что шлем не будет разрешено использовать на соревнованиях, сославшись на правило, запрещающее делать политические заявления на олимпийском поле. Однако Гераскевич надевал этот шлем на тренировки во вторник и среду, зная, что МОК в конечном итоге может не допустить его к участию в олимпийских соревнованиях.

"Шлем не нарушает никаких правил МОК", - сказал Гераскевич.

МОК пока не дал комментариев.

Ранее МОК вставал на сторону Гераскевича. Когда после своего четвертого и заключительного заезда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине он вывесил плакат "Нет войне в Украине", МОК заявил, что он просто призывал к миру и не нарушил Олимпийскую хартию.

"Мы хотим, чтобы он соревновался. Мы действительно хотим, чтобы у него был свой звездный час, - заявил в среду представитель МОК Марк Адамс. - Это очень и очень важно. Мы хотим, чтобы у всех спортсменов был свой звездный час, и в этом вся суть. Мы хотим, чтобы все наши спортсмены имели равные условия".

Первые два заезда состоялись в четверг, а два заключительных - в пятницу вечером. Гераскевич был настоящим претендентом на медаль.

Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы