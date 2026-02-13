Спортивный арбитражный суд отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК - адвокат
Киев • УНН
CAS ad hoc отказал в удовлетворении жалобы Гераскевича. Суд встал на сторону МОК, сообщил Пронин.
Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из-за "шлема памяти", против МОК. Об этом сообщил адвокат спортсмена Евгений Пронин, передает УНН.
CAS ad hoc отказал в удовлетворении нашей жалобы. Суд встал на сторону МОК и подтвердил решение, согласно которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или угрозы безопасности и еще до выхода на старт
Пронин подчеркнул, что это дело было значительно шире индивидуального спора.
Оно касалось свободы выражения спортсменов, пределов дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей. Подробности позже
Напомним
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля.