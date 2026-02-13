Судовий процес Гераскевича проти МОК та IBSF завершено, очікується рішення арбітра

Процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершено. Про це написав у Telegram юрист і адвокат Євген Пронін, передає УНН.

Судовий процес тривав дві з половиною години.

Ми повністю виклали всю юридичну аргументацію, як письмово так і усно. Владислав віддав цьому процесу всі ті сили, які мав би віддати на спортивній арені, але цього права його позбавили. Далі слово за арбітром. Чекаємо на рішення