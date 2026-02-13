$42.990.04
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Судовий процес Гераскевича проти МОК та IBSF завершено, очікується рішення арбітра

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершено. Юридична аргументація викладена, тепер слово за арбітром.

Судовий процес Гераскевича проти МОК та IBSF завершено, очікується рішення арбітра

Процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершено. Про це написав у Telegram юрист і адвокат Євген Пронін, передає УНН.

Деталі

Судовий процес тривав дві з половиною години.

Ми повністю виклали всю юридичну аргументацію, як письмово так і усно. Владислав віддав цьому процесу всі ті сили, які мав би віддати на спортивній арені, але цього права його позбавили. Далі слово за арбітром. Чекаємо на рішення

- йдеться в дописі.

Контекст

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору.

Глава Офісу Президента, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов подякував скелетоністу Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність, а також наголосив - спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю.

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі також прокоментувала дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Зимових. Вона зазначила, що правила є пріоритетом, попри важливість меседжів пам'яті.

У п’ятницю, 13 лютого, Владислав Гераскевич повідомив, що дуже скоро почнеться розпочнеться судове слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS). Він вважає свою дискваліфікацію неправомірною, оскільки не порушував правил МОК.

Нагадаємо

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Владислава Гераскевича, якого МОК перед першим заїздом Олімпіади-2026, будуть раді побачити у сесійному залі українського парламенту. Ці слова спікера навів нардеп Ярослав Желєзняк.

Євген Устименко

