Український скелетоніст Гераскевич готується до судового слухання в CAS
Київ • УНН
Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає свою дискваліфікацію неправомірною, оскільки не порушував правил МОК.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що дуже скоро почнеться розпочнеться судове слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS). Про це він повідомив в Instagram, передає УНН.
Деталі
Боротьба за правду триває. За кілька хвилин розпочнеться судове слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS). Я впевнений, що не порушував правил МОК, тому вважаю свою дискваліфікацію абсолютно неправомірною. Я бачу всю вашу підтримку - і вона безмежно надихає мене
Нагадаємо
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.