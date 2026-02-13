$42.990.04
Украинский скелетонист Гераскевич готовится к судебному слушанию в CAS

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает свою дисквалификацию неправомерной, поскольку не нарушал правил МОК.

Украинский скелетонист Гераскевич готовится к судебному слушанию в CAS
Фото: https://www.instagram.com/heraskevychvladyslav

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что очень скоро начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом он сообщил в Instagram, передает УНН.

Детали

Борьба за правду продолжается. Через несколько минут начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Я уверен, что не нарушал правил МОК, поэтому считаю свою дисквалификацию абсолютно неправомерной. Я вижу всю вашу поддержку - и она безгранично вдохновляет меня

- говорится в сообщении.

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Евгений Устименко

ОбществоСпортНовости Мира