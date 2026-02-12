Зеленський назвав рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича жахливим з моральної точки зору

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору, передає УНН.

Зеленський поширив пост британського журналіста та телеведучого Пірса Моргана щодо рішення МОК, а також зробив сам коротку заяву.

Дякую за принципову позицію, Пірс. Рішення МОК справді жахливе з моральної точки зору