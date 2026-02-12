Зеленський назвав рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича жахливим з моральної точки зору
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору. Гераскевич був дискваліфікований через шолом пам’яті, який він планував використати на Олімпіаді-2026.
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору, передає УНН.
Деталі
Зеленський поширив пост британського журналіста та телеведучого Пірса Моргана щодо рішення МОК, а також зробив сам коротку заяву.
Дякую за принципову позицію, Пірс. Рішення МОК справді жахливе з моральної точки зору
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-202612.02.26, 11:16 • 24166 переглядiв
Контекст
У свою чергу Пірс Морган назвав дискваліфікацію Владислава Гераскевича "огидним рішенням".
"Ганьба керівництву Зимових Олімпійських ігор", - додав журналіст.
Доповнення
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).