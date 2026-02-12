Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026

$43.030.06
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:19 • 5396 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 20677 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 33968 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 27162 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 26241 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 24017 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 36916 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19907 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22198 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Популярнi новини
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 9378 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 18583 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 14579 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 11659 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича08:30 • 7504 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 36916 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 31785 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 33417 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 43320 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 55494 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 768 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 16793 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 19098 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 20167 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 21868 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Владислав Гераскевич дискваліфікований МОК перед першим заїздом Олімпіади-2026. Скелетоніст прокоментував це як "ціну нашої гідності".

Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після того, як МОК дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні, пише УНН.

Це ціна нашої гідності

- написав Гераскевич у соцмережах.

Дискваліфікацію Гераскевича прокоментували і в НОК України.

"Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам — з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять — це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - зазначили у НОК у соцмережах.

Доповнення

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича12.02.26, 10:30 • 10016 переглядiв

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори12.02.26, 10:05 • 1980 переглядiв

Юлія Шрамко

