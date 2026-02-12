Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
Київ • УНН
Владислав Гераскевич дискваліфікований МОК перед першим заїздом Олімпіади-2026. Скелетоніст прокоментував це як "ціну нашої гідності".
Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після того, як МОК дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні, пише УНН.
Це ціна нашої гідності
Дискваліфікацію Гераскевича прокоментували і в НОК України.
"Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам — з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять — це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - зазначили у НОК у соцмережах.
Доповнення
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
