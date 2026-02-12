$43.030.06
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
08:30 • 16198 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 23391 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 36391 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 29238 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
11 февраля, 16:28 • 27451 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 24707 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 39437 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19977 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22246 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Владислав Гераскевич дисквалифицирован МОК перед первым заездом Олимпиады-2026. Скелетонист прокомментировал это как "цену нашего достоинства".

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал первый комментарий после того, как МОК дисквалифицировал его перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне, пишет УНН.

Это цена нашего достоинства

- написал Гераскевич в соцсетях.

Дисквалификацию Гераскевича прокомментировали и в НОК Украины.

"Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны", - отметили в НОК в соцсетях.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича12.02.26, 10:30 • 16306 просмотров

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы12.02.26, 10:05 • 2438 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоСпорт
