Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал первый комментарий после того, как МОК дисквалифицировал его перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне, пишет УНН.

Это цена нашего достоинства - написал Гераскевич в соцсетях.

Дисквалификацию Гераскевича прокомментировали и в НОК Украины.

"Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны", - отметили в НОК в соцсетях.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы