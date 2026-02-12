Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
Владислав Гераскевич дисквалифицирован МОК перед первым заездом Олимпиады-2026. Скелетонист прокомментировал это как "цену нашего достоинства".
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал первый комментарий после того, как МОК дисквалифицировал его перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне, пишет УНН.
Это цена нашего достоинства
Дисквалификацию Гераскевича прокомментировали и в НОК Украины.
"Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны", - отметили в НОК в соцсетях.
МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
