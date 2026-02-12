Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации Гераскевича ужасным с моральной точки зрения

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения, передает УНН.

Детали

Зеленский распространил пост британского журналиста и телеведущего Пирса Моргана относительно решения МОК, а также сделал сам короткое заявление.

Спасибо за принципиальную позицию, Пирс. Решение МОК действительно ужасно с моральной точки зрения - написал Зеленский.

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026

Контекст

В свою очередь Пирс Морган назвал дисквалификацию Владислава Гераскевича "отвратительным решением".

"Позор руководству Зимних Олимпийских игр", - добавил журналист.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).