Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации Гераскевича ужасным с моральной точки зрения
Киев • УНН
Гераскевич был дисквалифицирован из-за шлема памяти, который он планировал использовать на Олимпиаде-2026.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения, передает УНН.
Детали
Зеленский распространил пост британского журналиста и телеведущего Пирса Моргана относительно решения МОК, а также сделал сам короткое заявление.
Спасибо за принципиальную позицию, Пирс. Решение МОК действительно ужасно с моральной точки зрения
Контекст
В свою очередь Пирс Морган назвал дисквалификацию Владислава Гераскевича "отвратительным решением".
"Позор руководству Зимних Олимпийских игр", - добавил журналист.
Дополнение
МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).