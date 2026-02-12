$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 5188 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 11386 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 15044 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 24319 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 70801 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 47411 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57803 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45241 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35469 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30298 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
публикации
Эксклюзивы
Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации Гераскевича ужасным с моральной точки зрения

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения. Гераскевич был дисквалифицирован из-за шлема памяти, который он планировал использовать на Олимпиаде-2026.

Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации Гераскевича ужасным с моральной точки зрения

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения, передает УНН.

Детали

Зеленский распространил пост британского журналиста и телеведущего Пирса Моргана относительно решения МОК, а также сделал сам короткое заявление.

Спасибо за принципиальную позицию, Пирс. Решение МОК действительно ужасно с моральной точки зрения 

- написал Зеленский.

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-202612.02.26, 11:16 • 24307 просмотров

Контекст

В свою очередь Пирс Морган назвал дисквалификацию Владислава Гераскевича "отвратительным решением".

"Позор руководству Зимних Олимпийских игр", - добавил журналист.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).

Антонина Туманова

СпортПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский