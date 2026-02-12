Буданов нагадав, що саме завдяки жертовності українців Олімпіада відбувається під мирним небом
Кирило Буданов подякував скелетоністу Владиславу Гераскевичу за принципову позицію. Він наголосив, що спорт не може бути поза совістю, честю та гідністю.
Вшанування пам'яті полеглих українських Захисників і Захисниць не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу. Віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії — це найменше, що ми можемо зробити
Буданов наголосив, що саме завдяки жертовності українців Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом.
Важливо говорити правду. Дякуємо Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність. Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю. Слава Україні!
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.