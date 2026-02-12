Буданов нагадав, що саме завдяки жертовності українців Олімпіада відбувається під мирним небом

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 8064 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 13569 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 14426 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 18558 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 19451 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20867 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22651 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28315 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74164 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49461 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте12 лютого, 11:05 • 6422 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 31346 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 14806 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 10934 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 9082 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 31512 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 75446 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 67209 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 70048 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 77611 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Шевченко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Мілан
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 11047 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 14930 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 42824 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 37483 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39089 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Шахед-136
Опалення

Буданов нагадав, що саме завдяки жертовності українців Олімпіада відбувається під мирним небом

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Кирило Буданов подякував скелетоністу Владиславу Гераскевичу за принципову позицію. Він наголосив, що спорт не може бути поза совістю, честю та гідністю.

Буданов нагадав, що саме завдяки жертовності українців Олімпіада відбувається під мирним небом

Глава Офісу Президента Кирило Буданов подякував скелетоністу Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність, а також наголосив - спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю, передає УНН.

Вшанування пам'яті полеглих українських Захисників і Захисниць не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу. Віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії — це найменше, що ми можемо зробити

 - повідомив глава ОП.

Буданов наголосив, що саме завдяки жертовності українців Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом.

Важливо говорити правду. Дякуємо Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність. Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю. Слава Україні! 

- резюмував Буданов.

Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-202612.02.26, 11:16 • 28315 переглядiв

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Кирило Буданов