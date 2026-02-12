Буданов напомнил, что именно благодаря жертвенности украинцев Олимпиада проходит под мирным небом

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество, а также подчеркнул - спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства, передает УНН.

Почтение памяти павших украинских Защитников и Защитниц не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения. Отдать честь и дань уважения павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это наименьшее, что мы можем сделать

Буданов подчеркнул, что именно благодаря жертвенности украинцев Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом.

Важно говорить правду. Спасибо Владиславу Гераскевичу за принципиальную позицию и мужество. Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства. Слава Украине!