Буданов напомнил, что именно благодаря жертвенности украинцев Олимпиада проходит под мирным небом
Киев • УНН
Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию. Он подчеркнул, что спорт не может быть вне совести, чести и достоинства.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество, а также подчеркнул - спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства, передает УНН.
Почтение памяти павших украинских Защитников и Защитниц не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения. Отдать честь и дань уважения павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это наименьшее, что мы можем сделать
Буданов подчеркнул, что именно благодаря жертвенности украинцев Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом.
Важно говорить правду. Спасибо Владиславу Гераскевичу за принципиальную позицию и мужество. Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства. Слава Украине!
Дополнение
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.