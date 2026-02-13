Судебный процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен, ожидается решение арбитра
Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершен. Юридическая аргументация изложена, теперь слово за арбитром.
Процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершен. Об этом написал в Telegram юрист и адвокат Евгений Пронин, передает УНН.
Детали
Судебный процесс длился два с половиной часа.
Мы полностью изложили всю юридическую аргументацию, как письменно, так и устно. Владислав отдал этому процессу все те силы, которые должен был бы отдать на спортивной арене, но этого права его лишили. Дальше слово за арбитром. Ждем решения
Контекст
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.
Глава Офиса Президента, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество, а также подчеркнул - спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри также прокомментировала дисквалификацию Владислава Гераскевича на Зимних. Она отметила, что правила являются приоритетом, несмотря на важность посланий памяти.
В пятницу, 13 февраля, Владислав Гераскевич сообщил, что очень скоро начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он считает свою дисквалификацию неправомерной, поскольку не нарушал правил МОК.
Напомним
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владислава Гераскевича, которого МОК дисквалифицировал перед первым заездом Олимпиады-2026, будут рады видеть в сессионном зале украинского парламента. Эти слова спикера привел нардеп Ярослав Железняк.