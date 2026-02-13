Українського скелетоніста Гераскевича запросили до Верховної Ради після дискваліфікації МОК
Київ • УНН
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікованого МОК, запросили до Верховної Ради України. Це сталося після того, як спортсмен мав вийти на старт Олімпіади-2026 у "шоломі пам’яті".
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК перед першим заїздом Олімпіади-2026, будуть раді побачити у сесійному залі українського парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Желєзняка.
Деталі
Желєзняк посилається на слова спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Після повернення ми будемо раді бачити Владислава Гераскевича у залі засідань Верховної Ради України
Контекст
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору.
Глава Офісу Президента, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов подякував скелетоністу Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність, а також наголосив - спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю.
Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі також прокоментувала дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Зимових. Вона зазначила, що правила є пріоритетом, попри важливість меседжів пам'яті.
Нагадаємо
Владислав Гераскевич повідомив, що дуже скоро почнеться розпочнеться судове слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS). Він вважає свою дискваліфікацію неправомірною, оскільки не порушував правил МОК.