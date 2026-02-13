Украинского скелетониста Гераскевича пригласили в Верховную Раду после дисквалификации МОК
Киев • УНН
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного МОК, пригласили в Верховную Раду Украины. Это произошло после того, как спортсмен должен был выйти на старт Олимпиады-2026 в "шлеме памяти".
Детали
Железняк ссылается на слова спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
После возвращения мы будем рады видеть Владислава Гераскевича в зале заседаний Верховной Рады Украины
Контекст
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.
Глава Офиса Президента, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество, а также подчеркнул - спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри также прокомментировала дисквалификацию Владислава Гераскевича на Зимних. Она отметила, что правила являются приоритетом, несмотря на важность посланий памяти.
Напомним
Владислав Гераскевич сообщил, что очень скоро начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он считает свою дисквалификацию неправомерной, поскольку не нарушал правил МОК.