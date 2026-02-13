Украинского скелетониста Гераскевича пригласили в Верховную Раду после дисквалификации МОК

$42.990.04
51.030.17
ukenru
08:10 • 2902 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" России
07:58 • 4454 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 22196 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 47074 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 34308 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 44475 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 34194 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 26953 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 27716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29795 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
91%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением12 февраля, 23:08 • 7510 просмотра
Пограничники на Юге уничтожили лодку и роботизированный комплекс врагаVideo13 февраля, 00:21 • 5074 просмотра
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 8808 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 11139 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 10532 просмотра
публикации
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 4920 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 45441 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 87088 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 76900 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 81337 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 19481 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 23664 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 49096 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 42191 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 43874 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Грибы

Украинского скелетониста Гераскевича пригласили в Верховную Раду после дисквалификации МОК

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного МОК, пригласили в Верховную Раду Украины. Это произошло после того, как спортсмен должен был выйти на старт Олимпиады-2026 в "шлеме памяти".

Украинского скелетониста Гераскевича пригласили в Верховную Раду после дисквалификации МОК

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК перед первым заездом Олимпиады-2026, будут рады видеть в сессионном зале украинского парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Железняк ссылается на слова спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

После возвращения мы будем рады видеть Владислава Гераскевича в зале заседаний Верховной Рады Украины

 -  приводит нардеп фразу спикера.

Контекст

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.

Глава Офиса Президента, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поблагодарил скелетониста Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество, а также подчеркнул - спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства.

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри также прокомментировала дисквалификацию Владислава Гераскевича на Зимних. Она отметила, что правила являются приоритетом, несмотря на важность посланий памяти.

Напомним

Владислав Гераскевич сообщил, что очень скоро начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он считает свою дисквалификацию неправомерной, поскольку не нарушал правил МОК.

Евгений Устименко

ОбществоСпортПолитика
Война в Украине
Андрей Сибига
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина