Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11:18 • 1352 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 6978 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 17318 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 62817 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 43010 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 54828 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 43550 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 34658 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29505 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 59119 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 35376 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 32806 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 6814 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 12980 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 19874 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 2284 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 59147 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 52681 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 54298 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 63802 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 20555 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 29989 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 31641 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 32098 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 33254 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
WhatsApp
Шахед-136

Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026. Вона зазначила, що правила є пріоритетом, попри важливість меседжів пам'яті.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026
Фото: pixabay

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі відкрито прокоментувала рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний; це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється

- сказала Ковентрі.

Вона підкреслила, що особиста зустріч із Гераскевичем була для неї важливою і що сама хотіла б бачити спортсмена на трасі, але правила залишаються пріоритетом.

Рішення про дискваліфікацію викликало широкий резонанс. Водночас українська влада підтримала НОК України та Владислава Гераскевича у його прагненні використати "шолом пам’яті".

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Станіслав Кармазін

СпортНовини СвітуОлімпіада
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Reuters
Україна