Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі відкрито прокоментувала рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний; це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється