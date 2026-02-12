Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026
Київ • УНН
Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026. Вона зазначила, що правила є пріоритетом, попри важливість меседжів пам'яті.
Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі відкрито прокоментувала рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний; це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється
Вона підкреслила, що особиста зустріч із Гераскевичем була для неї важливою і що сама хотіла б бачити спортсмена на трасі, але правила залишаються пріоритетом.
Рішення про дискваліфікацію викликало широкий резонанс. Водночас українська влада підтримала НОК України та Владислава Гераскевича у його прагненні використати "шолом пам’яті".
Нагадаємо
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.