Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри открыто прокомментировала решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Думала, это будет достаточно важно: прийти сюда и поговорить с ним с глазу на глаз. Никто, особенно я, не имеет вопросов относительно самого месседжа, он мощный; это месседж памяти. Жаль, что у нас не получилось найти решение. Я очень хотела, чтобы он выступил. Это эмоциональное утро. Однако дело в правилах и требованиях, которые касаются этого кейса. Мы должны сохранять безопасную среду для всех. Печально, что это означает, что никаких месседжей не разрешается