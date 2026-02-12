Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 1056 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 6346 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 16985 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 62397 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 42739 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 54690 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 43430 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34629 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29480 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 58783 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 35376 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 32806 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 6814 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 12980 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 19874 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли – это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 1654 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 58780 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 52338 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 53951 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 63474 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 20075 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 29794 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 31446 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 31909 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 33079 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Шахед-136

Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх 2026. Она отметила, что правила являются приоритетом, несмотря на важность посланий памяти.

Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026
Фото: pixabay

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри открыто прокомментировала решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Думала, это будет достаточно важно: прийти сюда и поговорить с ним с глазу на глаз. Никто, особенно я, не имеет вопросов относительно самого месседжа, он мощный; это месседж памяти. Жаль, что у нас не получилось найти решение. Я очень хотела, чтобы он выступил. Это эмоциональное утро. Однако дело в правилах и требованиях, которые касаются этого кейса. Мы должны сохранять безопасную среду для всех. Печально, что это означает, что никаких месседжей не разрешается

- сказала Ковентри.

Она подчеркнула, что личная встреча с Гераскевичем была для нее важна и что сама хотела бы видеть спортсмена на трассе, но правила остаются приоритетом.

Решение о дисквалификации вызвало широкий резонанс. В то же время украинские власти поддержали НОК Украины и Владислава Гераскевича в его стремлении использовать "шлем памяти".

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Станислав Кармазин

СпортНовости МираОлимпиада
Война в Украине
Андрей Сибига
Reuters
Украина