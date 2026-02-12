Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026
Киев • УНН
Президент МОК Кирсти Ковентри прокомментировала дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх 2026. Она отметила, что правила являются приоритетом, несмотря на важность посланий памяти.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Думала, это будет достаточно важно: прийти сюда и поговорить с ним с глазу на глаз. Никто, особенно я, не имеет вопросов относительно самого месседжа, он мощный; это месседж памяти. Жаль, что у нас не получилось найти решение. Я очень хотела, чтобы он выступил. Это эмоциональное утро. Однако дело в правилах и требованиях, которые касаются этого кейса. Мы должны сохранять безопасную среду для всех. Печально, что это означает, что никаких месседжей не разрешается
Она подчеркнула, что личная встреча с Гераскевичем была для нее важна и что сама хотела бы видеть спортсмена на трассе, но правила остаются приоритетом.
Решение о дисквалификации вызвало широкий резонанс. В то же время украинские власти поддержали НОК Украины и Владислава Гераскевича в его стремлении использовать "шлем памяти".
Напомним
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.