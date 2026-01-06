$42.290.12
Mercedes-Benz запускає систему допомоги водіям - конкурента Tesla FSD для міських вулиць США

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Mercedes-Benz представила нову систему допомоги водієві MB.DRIVE ASSIST PRO, що дозволяє автомобілям автономно пересуватися міськими вулицями США. Ця технологія, яка вже працює в Китаї, стане прямим конкурентом Tesla FSD.

Mercedes-Benz запускає систему допомоги водіям - конкурента Tesla FSD для міських вулиць США

Компанія Mercedes-Benz оголосила про запуск у США нової системи допомоги водієві MB.DRIVE ASSIST PRO, яка дозволить автомобілям автономно пересуватися вулицями міст. Технологія, що вже працює в Китаї, з’явиться на американському ринку пізніше цього року і стане прямим конкурентом системи Full Self-Driving (FSD) від Tesla. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нова система здатна самостійно вести автомобіль від парковки до пункту призначення, долати перехрестя, здійснювати повороти та реагувати на сигнали світлофора. На відміну від попередніх версій, обмежених лише шосе, MB.DRIVE ASSIST PRO розрахована на складні міські умови з пішоходами та велосипедистами.

Kia встановила рекорд продажів у 2025 році, але планує перевершити результат: які моделі найпопулярніші05.01.26, 16:33 • 3664 перегляди

Вартість: 3950 доларів США за три роки користування (для порівняння: Tesla FSD коштує близько 8000 доларів або 99 доларів на місяць).

Система використовує близько 30 датчиків (камери, радари, ультразвук) і комп’ютер, що виконує до 508 трильйонів операцій на секунду.

Попри прогресивність, система Mercedes залишається на рівні, який потребує постійної уваги водія та готовності миттєво перехопити керування. Поки повна автономність без нагляду людини в особистих авто залишається обмеженою через регуляторні норми та складність міського середовища. 

BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом05.01.26, 22:48 • 1440 переглядiв

Степан Гафтко

