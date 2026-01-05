$42.290.12
BFM TV

BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

Киев • УНН

 • 18 просмотра

BMW отзывает 36 922 автомобиля модели X3 2025 и 2026 годов из-за программного сбоя, вызывающего самостоятельное вращение руля во время стоянки. Проблема касается автомобилей в США.

BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

Компания BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей модели Х3 из-за проблем с рулем. Об этом пишет Carscoops, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, BMW отзывает 36 922 автомобиля модели Х3 из-за проблем с управлением. Это коснется модельного ряда 2025 и 2026 годов.

Отмечается, что проблема заключается в том, что во время стоянки программный сбой приводит к тому, что руль начинает вращаться туда-сюда без какого-либо участия водителя.

Напомним

Компания BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей в США из-за проблем с управлением.

Павел Башинский

Авто
Техника
Соединённые Штаты