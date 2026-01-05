BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением
Киев • УНН
BMW отзывает 36 922 автомобиля модели X3 2025 и 2026 годов из-за программного сбоя, вызывающего самостоятельное вращение руля во время стоянки. Проблема касается автомобилей в США.
Компания BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей модели Х3 из-за проблем с рулем. Об этом пишет Carscoops, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, BMW отзывает 36 922 автомобиля модели Х3 из-за проблем с управлением. Это коснется модельного ряда 2025 и 2026 годов.
Отмечается, что проблема заключается в том, что во время стоянки программный сбой приводит к тому, что руль начинает вращаться туда-сюда без какого-либо участия водителя.
Напомним
