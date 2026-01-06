$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Sony Honda Mobility презентувала новий прототип Afeela на виставці CES 2026

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Спільне підприємство Sony Honda Mobility (SHM) представило новий прототип електромобіля Afeela на виставці CES у Лас-Вегасі. Серійна модель Afeela 1 почне надходити клієнтам у Каліфорнії наприкінці 2026 року, з розширенням продажів на Аризону у 2027 році.

Sony Honda Mobility презентувала новий прототип Afeela на виставці CES 2026

Спільне підприємство Sony Honda Mobility (SHM) представило свій новий прототип електромобіля на щорічній виставці CES у Лас-Вегасі. Попри загальне зниження інтересу американських автовиробників до сегмента EV, японський альянс підтвердив намір вивести серійну модель на ринок США вже у 2028 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор компанії Ясухіде Мізуно повідомив, що перша серійна модель бренду - седан Afeela 1, представлений раніше, - почне надходити клієнтам у Каліфорнії вже наприкінці 2026 року. У 2027 році географія продажів розшириться на штат Аризона.

Mercedes-Benz запускає систему допомоги водіям - конкурента Tesla FSD для міських вулиць США06.01.26, 02:49 • 1356 переглядiв

Базова ціна на Afeela 1 у комплектації Origin стартує від 89 900 доларів, тоді як топова версія Signature коштуватиме понад 102 900 доларів.

Технічні особливості та інновації

Прототип Afeela 2026 року став розвитком концепції "мобільності як креативного розважального простору".

Автомобіль поєднує інженерний досвід Honda з програмними рішеннями Sony:

  • Продуктивність: повнопривідна система з двома електродвигунами сумарною потужністю 483 к.с. (360 кВт).
    • Автономність: батарея ємністю 91 кВт·год забезпечує запас ходу близько 480 км.
      • Технології: понад 45 сенсорів (включаючи LiDAR) та інтерактивна світлова панель на передній частині авто.
        • Мультимедіа: інтеграція сервісів YouTube, Spotify та підтримка ігрової платформи Epic Games.

          Ринковий контекст

          Презентація Sony Honda стала помітною подією на тлі того, що багато автогігантів скасували свої плани щодо електромобілів через скасування адміністрацією Трампа податкових пільг у розмірі 7500 доларів та падіння споживчого попиту. Проте SHM робить ставку на преміальний сегмент та унікальний користувацький досвід на базі штучного інтелекту.

          Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів06.01.26, 05:31 • 1060 переглядiв

          Степан Гафтко

