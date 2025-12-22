Производители не успевают сделать столько, сколько сейчас нужно: Зеленский о дефиците дронов-перехватчиков
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке дронов-перехватчиков, поскольку производители не успевают удовлетворить потребности. Он отметил, что эффективность различных компаний варьируется от 60% до 90%.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества дронов-перехватчиков, так как производители не успевают произвести столько, сколько сейчас нужно, передает УНН.
Я считаю, что это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Несколько компаний, которые их производят. Скажу откровенно, не все показывают стопроцентный результат - от 60 до 90% разные компании. В любом случае мы наращиваем это направление, и характеристики улучшаются. Есть уже, как я и сказал, несколько таких продвинутых компаний
В то же время Президент подчеркнул, что дронов-перехватчиков пока недостаточно.
"Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах, или не только. Деньги всегда дефицит, но сейчас с перехватчиками это вопрос не в деньгах. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", - добавил Зеленский.
В Украине развивают производство моторов отечественного производства, способных разгонять дроны-перехватчики до 400 км/ч.