16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35
Производители не успевают сделать столько, сколько сейчас нужно: Зеленский о дефиците дронов-перехватчиков

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке дронов-перехватчиков, поскольку производители не успевают удовлетворить потребности. Он отметил, что эффективность различных компаний варьируется от 60% до 90%.

Производители не успевают сделать столько, сколько сейчас нужно: Зеленский о дефиците дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества дронов-перехватчиков, так как производители не успевают произвести столько, сколько сейчас нужно, передает УНН.

Подробности

Я считаю, что это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Несколько компаний, которые их производят. Скажу откровенно, не все показывают стопроцентный результат - от 60 до 90% разные компании. В любом случае мы наращиваем это направление, и характеристики улучшаются. Есть уже, как я и сказал, несколько таких продвинутых компаний

- сказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что дронов-перехватчиков пока недостаточно.

"Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах, или не только. Деньги всегда дефицит, но сейчас с перехватчиками это вопрос не в деньгах. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", - добавил Зеленский.

Напомним

В Украине развивают производство моторов отечественного производства, способных разгонять дроны-перехватчики до 400 км/ч.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Украина