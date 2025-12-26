Противодействие российским ударам "шахедов", "Линия дронов" и украинские дипстрайки: Зеленский провел заседание Ставки

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 3426 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 10261 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 16847 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 30846 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21554 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17944 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18103 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20129 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40772 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17430 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.1м/с
88%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23633 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 13138 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 23958 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 14840 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 14540 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 762 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 3426 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 10828 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 30846 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40772 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 754 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 970 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 3994 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 7020 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23639 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Отопление
Социальная сеть

Противодействие российским ударам "шахедов", "Линия дронов" и украинские дипстрайки: Зеленский провел заседание Ставки

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский провел Ставку, где обсудили противодействие российским "шахедам" и украинскую "Линию дронов". россия использует территорию беларуси для обхода украинских защитных позиций, размещая оборудование на жилых домах.

Противодействие российским ударам "шахедов", "Линия дронов" и украинские дипстрайки: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое было сфокусировано на всех вопросах, касающихся дронов: противодействие российским ударам "шахедов", наша "Линия дронов", наши дипстрайки, передает УНН.

Прежде всего фиксируем, что россияне пытаются обходить наши защитные позиции перехватчиков через территорию соседней беларуси. Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с "Орешником", теперь – с помощью "шахедов". Жаль, что беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что по данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах.

Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы 

- добавил Глава государства.

Добавим

Кроме того, по словам Зеленского, детально обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска.

Есть критика непосредственно из подразделений относительно распределения дронов. Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов 

- добавил Президент.

По словам Зеленского, на следующую Ставку поручил Генеральному штабу вместе с Министерством обороны Украины проработать изменения в стратегию защиты неба и представить, что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.

Производители не успевают сделать столько, сколько сейчас нужно: Зеленский о дефиците дронов-перехватчиков22.12.25, 20:00 • 5261 просмотр

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Минск
Государственная граница Украины
Беларусь
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина