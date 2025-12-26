Противодействие российским ударам "шахедов", "Линия дронов" и украинские дипстрайки: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое было сфокусировано на всех вопросах, касающихся дронов: противодействие российским ударам "шахедов", наша "Линия дронов", наши дипстрайки, передает УНН.

Прежде всего фиксируем, что россияне пытаются обходить наши защитные позиции перехватчиков через территорию соседней беларуси. Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с "Орешником", теперь – с помощью "шахедов". Жаль, что беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что по данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах.

Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы - добавил Глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, детально обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска.

Есть критика непосредственно из подразделений относительно распределения дронов. Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов - добавил Президент.

По словам Зеленского, на следующую Ставку поручил Генеральному штабу вместе с Министерством обороны Украины проработать изменения в стратегию защиты неба и представить, что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.

