Зеленский поручил Генштабу и Минобороны изменить стратегию защиты неба
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины разработать изменения в стратегию защиты неба. Это необходимо для усиления защиты инфраструктуры и фронтовых позиций.
На следующую Ставку поручил Генеральному штабу совместно с Министерством обороны Украины проработать изменения в нашу стратегию защиты неба и представить, что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое было сфокусировано на всех вопросах, касающихся дронов: противодействие российским ударам "шахедов", наша "Линия дронов", наши дипстрайки.