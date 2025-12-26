$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
13:36 • 10522 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 17104 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 31227 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21741 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18033 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18160 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20157 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40952 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17446 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский поручил Генштабу и Минобороны изменить стратегию защиты неба

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины разработать изменения в стратегию защиты неба. Это необходимо для усиления защиты инфраструктуры и фронтовых позиций.

Зеленский поручил Генштабу и Минобороны изменить стратегию защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу совместно с Министерством обороны Украины проработать изменения в украинскую стратегию защиты неба, передает УНН.

На следующую Ставку поручил Генеральному штабу совместно с Министерством обороны Украины проработать изменения в нашу стратегию защиты неба и представить, что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций

- сообщил Зеленский.

Шесть банков заключили консорциумное кредитное соглашение на более чем 21 млрд гривен для оборонной промышленности Украины26.12.25, 19:22 • 194 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое было сфокусировано на всех вопросах, касающихся дронов: противодействие российским ударам "шахедов", наша "Линия дронов", наши дипстрайки.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина