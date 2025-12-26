Шесть банков заключили консорциумное кредитное соглашение на более чем 21 млрд гривен для оборонной промышленности Украины

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 4048 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 10540 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 17125 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 31253 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21755 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18043 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18166 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20159 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40962 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17446 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.9м/с
87%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23817 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 13256 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 24095 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 14974 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 14676 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 1284 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 4048 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 11033 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 31253 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 1294 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 1222 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 4216 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 7254 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23944 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Отопление
Социальная сеть

Шесть банков заключили консорциумное кредитное соглашение на более чем 21 млрд гривен для оборонной промышленности Украины

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Шесть банков подписали консорциумное кредитное соглашение на 21,5 млрд гривен сроком на три года под государственные гарантии. Средства направят на производство продукции военного назначения.

Шесть банков заключили консорциумное кредитное соглашение на более чем 21 млрд гривен для оборонной промышленности Украины

Шесть банков подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины консорциумное кредитное соглашение на 21,5 млрд гривен сроком на три года под государственные гарантии. Средства планируется направить на производство продукции военного назначения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины и министра обороны Дениса Шмыгаля.

26 декабря шесть банков подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины кредитное консорциумное соглашение на сумму 21,5 млрд гривен. Срок действия соглашения - 3 года. Кредит предоставляется с обеспечением в виде государственной гарантии 

- говорится в сообщении.

Банком-организатором консорциумного кредита стал государственный банк. Привлеченные средства будут направлены на изготовление товаров военного назначения. Реализация этого соглашения является важным вкладом банковского сектора в повышение обороноспособности Украины, развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости от импорта вооружения.

Государство уже поддерживает украинских производителей льготными кредитами. За неполный 2025 год частные предприятия ОПК привлекли почти 5 млрд гривен. Также мы разрешили производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. В 2026 году возможностей для украинского ОПК будет становиться еще больше 

- заявил Шмыгаль.

Справочно

Консорциумное кредитование - это форма финансирования, когда несколько банков совместно предоставляют один крупный кредит одному заемщику. Такой механизм позволяет распределить риски между участниками, привлечь значительные объемы средств для масштабных проектов и обеспечить финансирование стратегически важных отраслей, имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности Украины.

Напомним

В украинской армии более половины вооружения сейчас является отечественного производства. В 2025 году большинство средств на закупку оружия и техники государство направило именно украинским производителям.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Техника
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина
Денис Шмыгаль