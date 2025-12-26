Шесть банков заключили консорциумное кредитное соглашение на более чем 21 млрд гривен для оборонной промышленности Украины
Киев • УНН
Шесть банков подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины консорциумное кредитное соглашение на 21,5 млрд гривен сроком на три года под государственные гарантии. Средства планируется направить на производство продукции военного назначения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины и министра обороны Дениса Шмыгаля.
26 декабря шесть банков подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины кредитное консорциумное соглашение на сумму 21,5 млрд гривен. Срок действия соглашения - 3 года. Кредит предоставляется с обеспечением в виде государственной гарантии
Банком-организатором консорциумного кредита стал государственный банк. Привлеченные средства будут направлены на изготовление товаров военного назначения. Реализация этого соглашения является важным вкладом банковского сектора в повышение обороноспособности Украины, развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости от импорта вооружения.
Государство уже поддерживает украинских производителей льготными кредитами. За неполный 2025 год частные предприятия ОПК привлекли почти 5 млрд гривен. Также мы разрешили производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. В 2026 году возможностей для украинского ОПК будет становиться еще больше
Справочно
Консорциумное кредитование - это форма финансирования, когда несколько банков совместно предоставляют один крупный кредит одному заемщику. Такой механизм позволяет распределить риски между участниками, привлечь значительные объемы средств для масштабных проектов и обеспечить финансирование стратегически важных отраслей, имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности Украины.
Напомним
В украинской армии более половины вооружения сейчас является отечественного производства. В 2025 году большинство средств на закупку оружия и техники государство направило именно украинским производителям.