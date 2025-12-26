Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва

В українському війську більш як половина озброєння наразі є вітчизняного виробництва. У 2025 році більшість коштів на закупівлю зброї та техніки держава спрямувала саме українським виробникам. Про це заявила прем’єрка України Юлія Свириденко рід час спілкування з медіа, передає УНН.

У жовтні 2025 року Президент сказав, що Україна має вийти на показник не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки у 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників. Ми добре розуміємо, що армія – це наша гарантія безпеки. І, власне, тому одним із таргетів на 26-й рік, задач для нас – це подальше нарощування української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону