Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва

Київ • УНН
Понад половина озброєння в українському війську наразі вітчизняного виробництва. У 2025 році понад 75% коштів на закупівлю зброї та техніки спрямовано українським виробникам.
В українському війську більш як половина озброєння наразі є вітчизняного виробництва. У 2025 році більшість коштів на закупівлю зброї та техніки держава спрямувала саме українським виробникам. Про це заявила прем’єрка України Юлія Свириденко рід час спілкування з медіа, передає УНН.
У жовтні 2025 року Президент сказав, що Україна має вийти на показник не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки у 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників. Ми добре розуміємо, що армія – це наша гарантія безпеки. І, власне, тому одним із таргетів на 26-й рік, задач для нас – це подальше нарощування української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону
Прем'єрка також подякувала виробникам та зброярам, котрі постійно комунікують з військовими та працюють над збільшенням виробництва.
Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, усім нашим зброям, як державним, так і приватним, за те, що вони постійно на контакті з військовими, вони постійно працюють над тим, щоб збільшити можливості виробництва та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою. Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва і це якраз шлях до саморадності нашої економіки та нашої держави
Уряд України схвалив пакет рішень Міноборони для запуску простору Defence City з 5 січня 2026 року. Це забезпечить комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування, модернізації виробництв та генерування інновацій.