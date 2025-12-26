$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 13702 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 26188 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 19066 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 16386 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 17359 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19597 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 38600 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17232 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35871 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва

Київ • УНН

Понад половина озброєння в українському війську наразі вітчизняного виробництва. У 2025 році понад 75% коштів на закупівлю зброї та техніки спрямовано українським виробникам.

Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва

В українському війську більш як половина озброєння наразі є вітчизняного виробництва. У 2025 році більшість коштів на закупівлю зброї та техніки держава спрямувала саме українським виробникам. Про це заявила прем’єрка України Юлія Свириденко рід час спілкування з медіа, передає УНН.

У жовтні 2025 року Президент сказав, що Україна має вийти на показник не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки у 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників.  Ми добре розуміємо, що армія – це наша гарантія безпеки.  І, власне, тому одним із таргетів на 26-й рік, задач  для нас – це подальше нарощування української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону 

- наголосила глава уряду.

В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї06.10.25, 13:10 • 68499 переглядiв

Прем'єрка також подякувала виробникам та зброярам, котрі постійно комунікують з військовими та працюють над збільшенням виробництва.

Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, усім нашим зброям, як державним, так і приватним, за те, що вони постійно на контакті з військовими, вони постійно працюють над тим, щоб збільшити можливості виробництва та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою. Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва і це якраз шлях до саморадності нашої економіки та нашої держави 

- зазначила Свириденко.

Зеленський обговорив з Мерцом ситуацію на фронті та відкриття експортного офісу української зброї в Берліні13.11.25, 13:27 • 2583 перегляди

Нагадаємо

Уряд України схвалив пакет рішень Міноборони для запуску простору Defence City з 5 січня 2026 року. Це забезпечить комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування, модернізації виробництв та генерування інновацій.

Алла Кіосак

