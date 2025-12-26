$41.930.22
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Свириденко заявила, что более 50% вооружения ВСУ - украинского производства

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Более половины вооружения в украинской армии сейчас отечественного производства. В 2025 году более 75% средств на закупку оружия и техники направлено украинским производителям.

В украинской армии более половины вооружения сейчас отечественного производства. В 2025 году большинство средств на закупку оружия и техники государство направило именно украинским производителям. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с медиа, передает УНН.

В октябре 2025 года Президент сказал, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте. По состоянию на сейчас, более 50% вооружения в украинской армии именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей. Мы хорошо понимаем, что армия – это наша гарантия безопасности. И, собственно, поэтому одной из целей на 26-й год, задач для нас – это дальнейшее наращивание украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону

- подчеркнула глава правительства.

В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия06.10.25, 13:10 • 68499 просмотров

Премьер-министр также поблагодарила производителей и оружейников, которые постоянно коммуницируют с военными и работают над увеличением производства.

Мы очень благодарны всем нашим производителям, всем нашим оружейникам, как государственным, так и частным, за то, что они постоянно на контакте с военными, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить возможности производства и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя. Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства и это как раз путь к самодостаточности нашей экономики и нашего государства

- отметила Свириденко.

Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине13.11.25, 13:27 • 2583 просмотра

Напомним

Правительство Украины одобрило пакет решений Минобороны для запуска пространства Defence City с 5 января 2026 года. Это обеспечит комплексную государственную поддержку украинских оружейников для масштабирования, модернизации производств и генерирования инноваций.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Defence City
Юлия Свириденко
Украина