Свириденко заявила, что более 50% вооружения ВСУ - украинского производства

В украинской армии более половины вооружения сейчас отечественного производства. В 2025 году большинство средств на закупку оружия и техники государство направило именно украинским производителям. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с медиа, передает УНН.

В октябре 2025 года Президент сказал, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте. По состоянию на сейчас, более 50% вооружения в украинской армии именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей. Мы хорошо понимаем, что армия – это наша гарантия безопасности. И, собственно, поэтому одной из целей на 26-й год, задач для нас – это дальнейшее наращивание украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону

В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия

Премьер-министр также поблагодарила производителей и оружейников, которые постоянно коммуницируют с военными и работают над увеличением производства.

Мы очень благодарны всем нашим производителям, всем нашим оружейникам, как государственным, так и частным, за то, что они постоянно на контакте с военными, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить возможности производства и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя. Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства и это как раз путь к самодостаточности нашей экономики и нашего государства