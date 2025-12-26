Шість банків уклали консорціумну кредитну угоду на понад 21 млрд гривень для оборонної промисловості України
Шість банків підписали консорціумну кредитну угоду на 21,5 млрд гривень строком на три роки під державні гарантії. Кошти спрямують на виробництво продукції військового призначення.
Шість банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на 21,5 млрд гривень строком на три роки під державні гарантії. Кошти планується спрямувати на виробництво продукції військового призначення. Про це пише УНН з посиланням на Національний банк України та міністра оборони Дениса Шмигаля.
26 грудня шість банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України кредитну консорціумну угоду на суму 21,5 млрд гривень. Строк дії угоди - 3 роки. Кредит надається із забезпеченням у вигляді державної гарантії
Банком-організатором консорціумного кредиту став державний банк. Залучені кошти будуть спрямовані на виготовлення товарів військового призначення. Реалізація цієї угоди є важливим внеском банківського сектору в підвищення обороноздатності України, розвиток вітчизняного ОПК та зменшення залежності від імпорту озброєння.
Держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. За неповний 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд гривень. Також ми дозволили виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. У 2026 році можливостей для українського ОПК ставатиме ще більше
Довідково
Консорціумне кредитування - це форма фінансування, коли кілька банків спільно надають один великий кредит одному позичальнику. Такий механізм дає змогу розподілити ризики між учасниками, залучити значні обсяги коштів для масштабних проєктів і забезпечити фінансування стратегічно важливих галузей, що мають вирішальне значення для економіки та національної безпеки України.
Нагадаємо
В українському війську більш як половина озброєння наразі є вітчизняного виробництва. У 2025 році більшість коштів на закупівлю зброї та техніки держава спрямувала саме українським виробникам.